Zu einer Begegnung zwischen Einbrecher und Bewohner ist es am Mittwochabend in der Goethestraße gekommen. Der ungebetene Besucher hatte laut Polizei an einer Erdgeschosswohnung ein Fenster eingeschlagen und war in die Räume eingestiegen. Nachdem er einen Fernseher und andere Wertgegenstände an sich genommen hatte, wollte er die Wohnung mit dem Diebesgut wieder verlassen – dabei begegnete er jedoch dem Bewohner. Dieser war von der Situation komplett überrascht, denn er kannte den Täter vom Sehen – nur leider nicht seinen Namen. Der Mann stellte den Einbrecher zur Rede, doch der machte sich aus dem Staub. Die Polizei fahndet nach einem circa 1,80 Meter großen Mann im Alter von 30 bis 35 Jahren. Er soll kurze schwarze Haare haben und eine hagere Statur aufweisen. Zudem habe der Mann um den linken Ringfinger eine Krone tätowiert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-2620 entgegen.