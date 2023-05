Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schottergärten, viel Leerstand in der Friedenstraße und zu wünschen übrig lassende Sauberkeit im Quartier: Das waren einige Kritikpunkte der Bürgerinnen und Bürger bei einem Workshop zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität im Grübentälchen.

Das Referat Stadtentwicklung hatte am Donnerstag Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtteil zur Ideenfindung in die Räume der Dipro eingeladen. An Kritik an der