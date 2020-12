Technik oder Naturwissenschaft, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften? Welches Studienfach passt am besten zu meinen Neigungen und Interessen? Bin ich den Anforderungen eines Studiums gewachsen? Das Orientierungsstudium TUKzero an der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) hilft Abiturienten beim Beantworten all dieser Fragen.

Im kommenden Sommersemester erhalten die Teilnehmer bereits zum vierten Mal Einblicke in die Studienfächer sowie die gesamte Studienlandschaft an der TU. Ab jetzt bis einschließlich 28. Februar 2021 können sich Interessierte bewerben.

Ein Semester lang haben Studenten im Rahmen von TUKzero Zeit, reguläre Lehrveranstaltungen zu besuchen, dabei ihr Wunschfach genau unter die Lupe zu nehmen, den Studienalltag zu erleben und Beratungsangebote wahrzunehmen. Das Orientierungsstudium an der TU zeigt ihnen, welche Perspektiven ein Studium bietet, welche Anforderungen die Fächer mit sich bringen und welche beruflichen Chancen es nach einem Studium gibt. Darüber hinaus lernen die Studenten den Campus mit seinen verschiedenen Einrichtungen wie Universitätsbibliothek, Beratungsstellen und Mensa kennen.

Nach der dreijährigen Pilotphase überführt die TU das Orientierungsstudium nun in ein dauerhaftes Format: „Der Zuspruch bei den ersten drei Durchgängen – im Durchschnitt haben 63 Abiturienten teilgenommen – zeigt, dass der Bedarf an Studienorientierung ungebrochen hoch ist“, erläutert Koordinatorin Victoria Margraf. „Daran hat auch der Pandemie-bedingt komplett digital durchgeführte Durchgang im vergangenen Sommersemester nichts geändert. Ganz im Gegenteil – wir haben von den 76 Teilnehmern durchweg positives Feedback bekommen.“

Das Orientierungsstudium TUKzero richtet sich an Abiturienten und Studieninteressierte, die noch unsicher sind, ob das universitäre Studium das richtige für sie ist, unschlüssig bei der Studienwahl sind oder sich einfach grundlegend auf das Studium vorbereiten möchten. Die Erfahrung zeige, dass rund zwei Drittel der Teilnehmenden danach ein reguläres Studium an der TU aufnehmen.

Weitere Infos zum Studienverlauf und zur Bewerbung unter www.uni-kl.de/TUKzero