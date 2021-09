Die Bewerbungsfrist für die Chefposten von Pfalztheater und Museum Pfalzgalerie (mpk), die beide in Trägerschaft des Bezirksverbands stehen, ist abgelaufen. Wie Bezirkstags-Vorsitzender Theo Wieder (CDU) am Dienstag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, liegen für die künstlerische Leitung des Theaters 45 Bewerbungen vor, neun davon stammen von Frauen.

Nach dem Ausscheiden des amtierenden Intendanten Urs Häberli (60), dessen Vertrag im nächsten Sommer ausläuft, soll das Haus von einem Dreierteam geleitet werden. Die kaufmännische Direktion verbleibt bei Stefanie Niedermeier, im Übrigen gibt es künftig ein Betriebsressort und eine künstlerische Leitung. 2022 übernimmt zunächst ein „Interims-Direktorium“, das endgültige Führungstrio wird im Folgejahr installiert.

Zusammen mit einer Agentur, die mit der Ausschreibung beauftragt ist, werden alle 45 Bewerbungen gesichtet, danach soll es laut Wieder in einem „intensiven und mehrstufigen Verfahren“ zu Vorstellungsgesprächen mit einer „Findungskommission“ kommen. Wieder strebt eine Entscheidung bis Jahresende an. Bis dahin soll auch über die künftige Leitung der Pfalzgalerie entschieden werden. Auf dem dortigen Chefsessel sitzt seit 1994 die Kunsthistorikerin Britta E. Buhlmann, die soeben 65 geworden ist und im kommenden Jahr in den Ruhestand tritt. Für ihre Nachfolge sind 24 Bewerbungen eingegangen.