Da bebte die Innenstadt! Auf der Bühne vor der Stiftskirche zeigte die Tanzschule Metzger mit ihren Kindertanzgruppen, was sie in den Tanzstunden eingeübt hatten. Angela Metzger übernahm die Moderation und führte durch das Programm. Mit „Up, Up, Up“ tanzten die ersten Kinder über die Bühne. Gleich danach sprang Tanzlehrerin Beate Dehn in die Menge und animierte die vielen Kinder vor der Bühne zum mittanzen. In kürzester Zeit tanzten alle mit. Als Höhepunkt trat später die Hip-Hop-Tanzgruppe „Freakylicious“ auf, die den zweiten Platz der Hip-Hop-Tanzmeisterschaft gewonnen hat. Dem Motto „Fun und Action in der City“ wurde das gemeinsame Tanzen jedenfalls gerecht.