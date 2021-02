„Wenn Dir das Leben Steine in den Weg legt, male sie an“, steht auf einem Stein am Wegesrand, der gefunden werden will und einiges vorhat: Er und seine Kameraden, unzählige bunt bemalte Steine, die in der Region verteilt und ausgelegt werden, wollen Menschen dazu bringen, sich zu bewegen.

#Bewegungssteine nennt sich die Aktion, die der TV Cochem und das Mondlauf-Team in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ gestartet hat. Die Bewegungssteine sind kreativ gestaltete Steine, bestenfalls Kieselsteine, die mit der Aufschrift #Bewegungssteine oder www.bewegungssteine.de versehen sind und ausgelegt werden. Bewegungssteine motivieren zum Suchen, Finden, Freuen, Bewegen, Posten, Weiterbewegen.

Was steckt dahinter?

Die Bewegungssteine sind kunstvoll bemalt und/oder mit kleinen Aufgaben oder Bewegungstipps versehen. Wer die Steine bewegt, bewegt sich und bleibt fit, wer die Steine herstellt, bleibt kreativ und bewegt sich im Kopf, so die Idee, die dahintersteckt. „Das Projekt bietet tolle Möglichkeiten der Bewegung und Begegnung über alle Generationen hinweg. Es ist ein schönes Projekt, an dem jede/jeder individuell oder in der Gruppe teilnehmen kann“, findet Bewegungsmanagerin Arice Sapountsis, die zuständig ist für den Kreis Kaiserslautern. In und um Kaiserslautern wurden schon jede Menge Bewegungssteine in den Parks, an Feld- und Radwegen sowie im Wald „ausgewildert“ und weiter bewegt.

So funktioniert’s:

1. Suche einen Stein, der von der Größe gut in eine Hosentasche passt.

2. Sei kreativ und male oder schreibe eine Bewegungsübung (Beispiel: 3x Hampelmann, Strichmännchen in Aktion ...) auf den Stein. Schreibe auf die Rückseite #Bewegungssteine oder, wenn noch genug Platz ist: www.bewegungssteine.de.

3. Lege den Stein an einen Ort, an dem er niemanden stört.

Auf der Website www.bewegungssteine.de findest Du auch Empfehlungen, was nicht auf die Steine gehört, wie zum Beispiel Kulleraugen, Klebstoff oder auch politische Ansichten.

Alle helfen mit

Die „Arbeit“ kann dabei auch aufgeteilt werden. Die jüngeren Generationen können geeignete Steine suchen, und die Älteren können sie allein oder mit den Kindern bemalen. Anschließend werden die Steine bei einem Spaziergang wieder „ausgewildert“.

Gerne können sich Kindergärten, Schulen, Vereine, Firmen, Seniorenheime, ... aktiv an der Aktion beteiligen. Nehmt einfach Kontakt zu den beiden Bewegungsmanagerinnen der Stadt (Jennifer Höning) beziehungsweise des Landkreises (Arice Sapountsis) auf. So kann vom Netzwerk und den Erfahrungen profitiert werden, und neue generationenübergreifende, inklusive sowie integrative Projekte entstehen.

