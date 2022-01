Die jährliche Bewegungsjagd des Forstreviers Finsterbrunnen im Stelzenberger Wald findet am Samstag, 8. Januar, statt. Dies teilt das Forstamt Kaiserslautern mit. Hunde und Treiber werden eingesetzt. Die Jagd diene der Reduzierung der Wildschäden und der Seuchenprävention. An den betroffenen Wald-und Feldwegen sind Absperrbänder befestigt. Das Forstamt bittet Spaziergänger, im Zeitraum von 8 bis 13 Uhr auf die Wege südöstlich und östlich von Stelzenberg auszuweichen. An der Jagd beteiligen sich auch die verpachteten Jagdbezirke Breitenau-Espensteig und Dansenberg Süd-Kellereiwald. Auch hier sind Spaziergänger angehalten, sich zur eigenen Sicherheit fernzuhalten. Auf den das Jagdgebiet umgebenden Straßen – L500, K55, L502 und K53 – gilt während der Jagd Tempo 30. Dies dient der Vermeidung von Verkehrsunfällen mit Wild und Hunden, erläutert das Forstamt. Mit Geschwindigkeitsmessungen auf allen genannten Straßen muss gerechnet werden.