Am 11. September ist in Dresden die Carolabrücke eingestürzt. „Kann das in Kaiserslautern auch passieren?“, wurde die Stadtverwaltung seitdem immer wieder gefragt, schilderte Baudezernent Manuel Steinbrenner im Bauausschuss. Schließlich sind 13 von 45 Brücken in Kaiserslautern in einem kritischen oder ungenügenden Zustand, wie Sebastian Staab, der Leiter des Tiefbaureferates, erläuterte. „Dass ein Bauwerk, wie in Dresden, schlagartig versagt, ist extrem selten“, sagte Staab mit Blick auf die Brücke aus DDR-Zeiten. Normalerweise seien Bauwerke, auch die älteren, so konstruiert, dass sich Schadensfälle durch Risse oder Verformungen ankündigten. In Deutschland habe man eines der besten Prüfsysteme weltweit. Die Lauterer Brücken werden regelmäßig geprüft, so Staab. „Bevor etwas einstürzt, wird es gesperrt“, ergänzte der Referatsleiter mit Verweis auf die Brücke über den Eselsbach. Das könne grundsätzlich auch an anderer Stelle passieren. So seien beispielsweise die Brücken über die Bahntrasse in der Pariser Straße oder die Brücken am Kleeblatt sanierungsbedürftig. Genehmigungsverfahren für einen Neubau, insbesondere bei Brücken über Bahntrassen, seien jedoch sehr langwierig, so Staab. Zudem fehle es an Fachpersonal.