Offenbar „gestört“ wurden Einbrecher am Wochenende in der Klosterstraße. Die Unbekannten waren in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein öffentliches Gebäude eingedrungen und hatten im Inneren mehrere Türen aufgehebelt. Am frühen Morgen fiel der Einbruch auf und es konnte festgestellt werden, dass sich die Täter mehrere Notebooks zum Abtransport bereitgelegt hatten – sie nahmen diese aber aus einem noch unbekannten Grund nicht mit. Sonstige Beute wurde offensichtlich nicht gemacht. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.