Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG kommen nach eigenen Angaben mit den Arbeiten zur Fernwärmeerschließung auf dem Betzenberg zügig voran. Ab Montag, 25. Oktober, wird die bisherige Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Betzenberg aufgehoben. Künftig kann der Verkehr durch die Kantstraße wieder in beide Richtungen fließen.

Zeitgleich werden laut den Stadtwerken die nächsten Bauabschnitte in Angriff genommen: Auf Höhe der Agip-Tankstelle in der Kantstraße, Kreuzung Fritz-Walter-Straße, wird ein Teilstück von rund 50 Metern gesperrt. Die Tankstelle kann nach wie vor von beiden Seiten angefahren werden. Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den Linienverkehr. Alle Fahrten der Linie 102 führen für den Zeitraum der Baumaßnahmen in beide Richtungen über die Bremerstraße und Waldschlösschen. Dadurch entfallen die Haltestellen Barbarossastraße, Erbsenberg und Kantstraße. Die Arbeiten an diesem Teilstück dauern voraussichtlich bis Mitte November. Sobald die Tiefbauarbeiten an der Straßendecke vor Ort abgeschlossen sind, werden diese Anfang November im vorderen Bereich des St.-Quentin-Ring, Ecke Kantstraße, fortgesetzt.

Von Mitte Dezember bis März ruhen die Arbeiten

Auch hier wird die Straßendecke für die Leitungsverlegung geöffnet. Trotz Sperrung sei sowohl die Zufahrt zum Best Western Hotel als auch die Nutzung der gegenüberliegenden Tiefgarage sichergestellt. Mitte November, sobald die Straßendecke im ersten Teilstück an der Agip-Tankstelle wieder geschlossen ist, folgt der nächste Bauabschnitt. Die Baustelle verläuft dann von der Tankstelleneinfahrt bis zur Kreuzung Hegelstraße und St.-Quentin-Ring. Planmäßig soll die gesamte Baumaßnahme am 20. Dezember abgeschlossen werden, und die Baustelle wird voraussichtlich bis Anfang März 2022 ruhen. Während der Ruhephase soll der Verkehr fließen können. Ob eine Asphaltierung möglich ist oder lediglich eine Schotterschicht aufgetragen werden kann, ist witterungsabhängig.

Baustelle in mehrere Bereiche unterteilt

„Wir haben diesen Bauabschnitt noch mal in kleinere Teilbereiche unterteilt, in denen wechselweise gearbeitet wird. Damit stellen wir sicher, dass für alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer immer ausreichend Ausweichmöglichkeiten beziehungsweise kurze Umleitungswege gewährleistet werden“, erklärt Rainer Nauerz, Mitglied des Vorstandes der SWK Stadtwerke Kaiserslautern. Das sei eine Herausforderung, denn die verschiedenen Arbeiten sollen „Hand in Hand laufen“. Nauerz: „Unser Ziel ist es, Verzögerungen im Bauverlauf zu vermeiden. Außerdem spielen die Bodenbeschaffenheit – im Bereich des St.-Quentin-Rings wurde bei der Beprobung beispielsweise felsiger Untergrund festgestellt – und auch die Witterung eine große Rolle beim Baufortschritt. All das müssen unsere Planer zusätzlich zum Einsatz der verschiedenen Fachkräfte berücksichtigen.“

Online-Infos rund um die SWK-Baustellen

Weitere Informationen zu Baumaßnahmen der SWK Stadtwerke Kaiserslautern sind im Online-Baustellenportal zu finden: https://www.swk-kl.de/produkteservices/service/kundenservice/baustellenauskunft. Für Fragen rund um die Baumaßnahmen haben die Stadtwerke eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet: baustelle@swk-kl.de.rhp/bgi