Wer in den kommenden Wochen auf dem Betzenberg unterwegs ist, muss sich auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Grund dafür sind Arbeiten der Stadtwerke am Fernwärmenetz. Bis Ende des Jahres werden in der Hegelstraße Richtung Stadion neue Leitungen verlegt.

Die Stadtwerke (SWK) beginnen am kommenden Montag, 3. Juni, in der Hegelstraße mit den Arbeiten an ihrem Fernwärmenetz. Insgesamt werden auf dem Betzenberg etwa vier Kilometer neue Versorgungsleitungen verlegt, wie die SWK auf Nachfrage mitteilen. Dafür investiere die Versorgungs-AG circa 2,4 Millionen Euro.

Für Autofahrer und Anwohner werden die Arbeiten nicht ohne Beeinträchtigungen bleiben. Insgesamt wird in vier Bauabschnitten an den Leitungen gearbeitet. „Während der Bauphase wird jeder der vier Bauabschnitte für den Verkehr gesperrt“, teilen die SWK mit. In der nächsten Woche beginnen die Stadtwerke zunächst an der Kreuzung Hegel-/Kantstraße damit, die Straße für einen Rohrgraben aufzureißen. Eine Woche später soll laut SWK ein zweiter Bautrupp in der Straße Zum Betzenberg an der Abzweigung in die Hegelstraße mit den Arbeiten starten. Von diesen beiden Punkten aus bewegen sich die Bautrupps aufeinander zu, erklärt SWK-Pressesprecherin Dorothea Schröder.

Parkplätze am Stadion, Busse werden umgeleitet

Zur Umfahrung der gesperrten Bereiche werden Umleitungsstrecken ausgeschildert, die Anwohner seien bereits schriftlich informiert worden. Denn für die Bewohner der anliegenden Häuser fallen während der Baumaßnahme auch Parkmöglichkeiten weg, erklären die Stadtwerke. In Absprache mit dem FCK steht „alternativer Parkraum für die Anwohner“ bereit. Die Plätze am Stadion sind allerdings an Veranstaltungstagen wie Heimspielen nicht nutzbar. Die Zweitliga-Saison beginnt am 2. August. Die gesamte Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Dezember dauern. Die Fahrbahn soll aber bis Ende Oktober wieder hergestellt sein, sodass der Verkehr dann wieder fließen könne.

Fußgänger sind von den Sperrungen nicht betroffen: „Die Bürgersteige in der Hegelstraße sind während der gesamten Baumaßnahme für Fußgänger frei“, teilen die SWK mit. Auch die Zufahrten für Rettungsdienste, Krankentransporte sowie für notwendige Fahrten von beeinträchtigten Verkehrsteilnehmern bleibe gewährleistet. Wie die SWK weiter mitteilen, muss aber die Buslinie 102 teilweise umgeleitet werden. Während der Arbeiten zwischen der Kant- und Leibnizstraße können die Haltestellen Lassallestraße und Sprangerstraße voraussichtlich bis Ende Oktober nicht angefahren werden.

170 Wohneinheiten werden angeschlossen

Fernwärme gilt unter bestimmten Voraussetzungen im Vergleich zu Gas als umweltfreundlichere Alternative. Die Wärme wird zentral im Heizkraftwerk in der Karcherstraße mittels Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. Heißes Wasser wird über ein gut isoliertes unterirdisches Leitungssystem zum Verbraucher transportiert. Das abgekühlte Wasser fließt wieder ins Heizkraftwerk zurück. In den ans Fernwärmenetz angeschlossenen Gebäuden wird eine Wärmeübergabestation installiert. Über den Hausanschluss kann so viel Wärme entnommen werden wie benötigt.

Die SWK haben in der Stadt bereits rund 2400 Immobilien ans Fernwärmenetz angeschlossen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Mehrparteienhäuser, in denen zahlreiche Mieter versorgt werden, erklären die SWK. Etwa 8500 Tarifkunden nutzten Fernwärme. Durch die Arbeiten auf dem Betzenberg seien bereits mehr als 170 Wohneinheiten für den Anschluss an die Fernwärme fest eingeplant, erklärt die SWK-Sprecherin. Die Leitungen seien aber so dimensioniert, dass weitere Wohneinheiten versorgt werden könnten.