Die Stadt Kaiserslautern führt zur Zweitliga-Saison 2024/25 an Heimspieltagen des 1. FC Kaiserslautern im Wohngebiet rund um das Fritz-Walter-Stadion wieder Bewohnerparken ein. Ab etwa zwei Stunden vor bis rund zwei Stunden nach den Spielen darf im Wohngebiet auf dem Betzenberg dann nur noch mit Bewohnerparkausweis geparkt werden. Wer sein Auto dort ohne Berechtigung abstellt, werde verwarnt, kündigt die Verwaltung an. Die Stadt reagiert damit auf die Kritik der Anwohner. Die klagen über „Verkehrschaos“ an Spieltagen, weil zahlreiche Zuschauer versuchen, möglichst nahe am Stadion zu parken. Als der FCK 2018 in die Dritte Liga abgestiegen war, hatte die Stadt wegen des erwarteten Zuschauerrückgangs die Bewohnerparkausweise abgeschafft. Eine von den Anwohnern geforderte Zufahrtsbeschränkung zum Betzenberg an Heimspieltagen des FCK soll es laut Stadt aber vorerst nicht geben.

