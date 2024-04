Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der Stadtratssitzung am Montag sollen Planideen für das neue Quartier auf dem Betzenberg vorgestellt werden. Damit will man in eine weitere Bürgerbeteiligung gehen, erklärte Elke Franzreb, Leiterin des Referates Stadtentwicklung, bei der jüngsten Bürgerversammlung auf dem Betzenberg. Die Anwohner fürchten, dass zu sehr aufs Tempo gedrückt wird und haben eigene Vorstellungen, wie es weitergehen soll.

Im Mai 2023 gab es im Fritz-Walter-Stadion eine erste Bürgerbeteiligung zur Entwicklung der freien Flächen um die WM-Arena von 2006. Insbesondere die Bewohner des bestehenden