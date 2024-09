Bei der Diskussion um die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers auf dem Betzenberg wurde in den vergangenen Monaten die Auslobung eines Wettbewerbs gefordert. Insbesondere die Bürgerinitiative Betzenberg wünscht sich, dass in einen solchen Wettbewerb auch das bestehende Wohngebiet einbezogen wird. Inzwischen kristallisiert sich auch in der Politik eine Mehrheit für einen Wettbewerb heraus, ohne dass bislang klar ist, wie genau dieser ausgestaltet werden soll. Im Zuge der Beratungen des Haushaltes für das Jahr 2025 hat SPD-Fraktionssprecher Patrick Schäfer beantragt, Gelder für einen möglichen Wettbewerb im Etat einzustellen, „damit wir auch schnellstmöglich starten können, wenn wir uns politisch entschieden haben, wo die Reise hingeht“. Unterstützung erfuhr er dabei von Manfred Reeb, Fraktionssprecher der Freien Wähler, der vorschlug 250.000 Euro dafür vorzusehen. Dem stimmte der Haupt- und Finanzausschuss bei vier Enthaltungen zu. Wie Schäfer im Nachgang erläuterte, biete das Areal viele Möglichkeiten, es brauche aber auch die nötige Expertise, um eine Wohnbebauung so nahe am Stadion zu entwickeln. Der SPD-Sprecher hält zudem einen Wettbewerb für sinnvoll, der den gesamten Betzenberg in den Blick nimmt. Sollte man beispielsweise zum Schluss kommen, dass sich eine Nahversorgung am bisherigen Standort nicht wieder realisieren lasse, könnte es sinnvoll sein, auf dem neu zu entwickelnden Areal eine Fläche für Einzelhandel vorzuhalten und dafür weniger Wohnbebauung zu realisieren. Beide Gebiete könne man nicht getrennt voneinander betrachten.