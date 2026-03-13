Wie wurden Fußball-Eintrittskarten verkauft, als es noch kein Internet gab? Und wo gab es Trikots zu kaufen? Ein persönlicher Rückblick nicht ohne Sentimentalitäten.

Am Sonntag steigt das Südwestderby, FCK gegen KSC, vor ausverkauftem Haus, also über 48.000 Zuschauern. 4600 Karten gingen an die Gästefans. Da bleiben bei rund 33.000 Dauerkarten nur noch 10.000 Tickets im freien Verkauf. Die sind schon seit langem über die Internetseite des FCK oder den Direktverkauf in der Geschäftsstelle vergriffen.

In den 1970er und frühen 1980er Jahren war das etwas anders. Da gab es zum Beispiel einen Top-Zuschlag von 20 Prozent für Spitzenspiele, meist die Partien gegen Bayern München, Borussia Mönchengladbach, den Hamburger SV und das damalige Südwest-Derby gegen die Frankfurter Eintracht. Und vor der Geschäftsstelle in der alten Nordtribüne bildeten sich lange Schlangen zum Verkaufsstart.

Lottospielen beim Weltmeister

Es gab aber auch Vorverkaufsstellen in der Innenstadt, oft Lotto-Annahmestellen mit Kiosk. In einem stand sogar ein richtiger Weltmeister von 1954: Werner Liebrich persönlich war der Herr über die begehrten Tickets. Ein Geheimtipp war das Kiosk von Lutz Bassler in der Friedrich-Engel-Straße beim Krankenhaus um die Ecke. Bassler? Der ist nicht verwandt mit Mario, der sich mit einem s schreibt. Aber Lutz Bassler ist der Sohn von Stürmer Werner Bassler, 1951 mit dem FCK Deutscher Meister.

Jener Lutz Bassler betrieb die einzige Vorverkaufsstelle, die Vorbestellungen annahm. Wer die steile Treppe in den Verkaufsraum des Eckhauses hochstieg, lernte hinter dem Tresen einen akkurat gekleideten Herrn kennen, der nach der Frage nach FCK-Tickets die Schublade öffnete und einen DIN-A4-Block herauszog. Fein säuberlich notierte er den Namen des Bestellers und trennte mit einem Linealstrich die Bestellung von der nächsten. Meist kauften wir Jungs noch Fußballbilder (in der Vor-Panini-Ära von Bergmann), ehe wir am Pfaffplatz wieder in den Bus stiegen.

Die erste FCK-Bettwäsche

Auch im ersten FCK-Fan-Shop in der Alleestraße gab es Tickets und vieles mehr. Der Betreiber war ebenfalls kein Unbekannter: FCK-Keeper Sepp Stabel hatte sich 1976 mit dem Laden im Haus seines damaligen Schwiegervaters Otwin Dohn, langjähriges FCK-Präsidiumsmitglied, ein zweites Standbein aufgebaut. Die Idee war Stabel beim Besuch eines Kindergartens gekommen. „Die Kinder wünschten sich Schlafanzüge und Bettwäsche mit FCK-Wappen“, erinnert sich der mittlerweile 77-jährige Stabel. Der langjährige zweite Torwart hinter Ronnie Hellström hörte sich im Bekanntenkreis um und entdeckte Lieferanten für Bettwäsche, Gläser oder Teddy-Bären mit den FCK-Initialen. Das Geschäft florierte.

Als immer mehr Kunden nach Trikots fragten, kontaktierte Stabel den damaligen Ausrüster Erima und fand in der Nachbarschaft eine Schneiderin, die die FCK-Initialen aufnähte. Trikotwerbepartner gab es anfangs noch nicht.

Nach der USA-Reise von Uli Hoeneß

Stabel betrieb den Laden bis zu seiner Beförderung vom Amateur- zum Cheftrainer 1987. Er rettete die Mannschaft vor dem Abstieg, belegte im Jahr danach einen respektablen neunten Platz, bekam trotzdem keinen neuen Vertrag und wechselte zum Bundesliga-Aufsteiger FC Homburg. Das Geschäft mit den Fan-Artikeln wandelte sich danach schnell. Bayern-Manager Uli Hoeneß brachte von einer USA-Reise die Idee mit, das Vereinsabzeichen als Marke schützen zu lassen und Lizenzgebühren zu verlangen.

Im Merchandising setzt der FCK mittlerweile über sieben Millionen Euro um. Im laufenden Jahr wird mit 50.000 verkauften Trikots gerechnet. Da hätte Sepp Stabels Schneiderin viel zu tun …

Unser Autor

Im „Betze-Geflüster“ greifen wir Begebenheiten rund um den 1. FC Kaiserslautern auf. Wolfgang Kreilinger (61), stellvertretender Chefredakteur der RHEINPFALZ, ist in Kaiserslautern aufgewachsen und besucht seit seinem achten Lebensjahr Spiele auf dem Betzenberg.

