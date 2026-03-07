Der FCK-Fanclub Nobbys Teufel stellt die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Mittelpunkt. Was verbirgt sich hinter den „Sensory Bags“?

Fußball kann eine spannende Angelegenheit sein. Sehr spannend sogar. Beim letzten Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion gegen Paderborn ging die Nachspielzeit in Halbzeit zwei elf (!) Minuten, in denen der FCK gar noch den 1:2-Anschlusstreffer erzielte, kurz nachdem Paderborn mit einem Elfmeter auf 2:0 erhöht hatte. Höchstbelastung für die Nerven der geneigten FCK-Fans!

Was für Menschen ohne Beeinträchtigungen schon schwer auszuhalten ist, bringt FCK-Fans mit speziellen Handicaps schnell an die Grenzen. Neurodiversität beschreibt die Idee, dass es Menschen gibt, deren Gehirne, grob gesprochen, etwas anders funktionieren: Menschen mit ADHS oder Autismus, beispielsweise. Kurz: Äußere Reize werden anders wahrgenommen, kommen anders an und werden anders verarbeitet. Das kann schnell zu einer Überforderung der Betroffenen führen.

Der Name ist eine Hommage an Norbert Thines

Um auch FCK-Fans mit solchen Beeinträchtigungen einen unbeschwerten Besuch im Stadion zu ermöglichen, hat sich der Fanclub Nobbys Teufel etwas ausgedacht: sogenannte Sensory Bags. „Wir sind ein sozialer Fanclub und wir kümmern uns um die Fans mit Bedürfnissen“, sagt Nicole Leppert. Sie ist die Vorsitzende von Nobbys Teufel, einem Zusammenschluss von FCK-Enthusiasten, der Fans mit Beeinträchtigungen in den Fokus nimmt. Der Name des Clubs ist eine Hommage an den langjährigen FCK-Präsidenten Norbert Thines, dem Inklusion und soziale Belange stets Anliegen waren. Nobbys Teufel gibt es seit August 2024, der Verein hat 50 Mitglieder, Leppert ist die Vorsitzende. Sie stammt aus dem südwestpfälzischen Thaleischweiler-Fröschen, lebt aber mit ihrem Mann Ronnie schon seit Jahren im Westerwald in Woldert nahe Koblenz. Seit rund 40 Jahren ist sie FCK-Fan, nach einer schweren Lungenerkrankung ist die ehemalige Krankenschwester seit einigen Jahren auf den Rollstuhl angewiesen.

Was aber ist eine „Sensory Bag“? Kurz gesagt ist es ein Beutel mit Gegenständen, die dabei helfen sollen, starke äußere Reize und Eindrücke besser zu verarbeiten, erklärt Leppert. Darin sind Softbälle, die man quetschen und bearbeiten kann, ein paar Schnüre zum Verknoten, ein Gummispanner, aber auch ein Gehörschutz und eine Sonnenbrille sowie Karten, mit denen man auf eine Notlage aufmerksam machen kann. „Einige Menschen können, wenn sie so unter Stress von äußeren Einflüssen stehen, nicht mehr reden.“ Das Ziel: Menschen, denen Reize schnell mal zu viel werden können, eine Möglichkeit bieten, Spannung abzubauen, etwas zu entspannen. Leppert möchte allen Menschen mit Beeinträchtigungen den Besuch im Stadion erleichtern, damit einen Beitrag zur Inklusion leisten. Es bedürfe keiner nervenzerfetzenden Schlussphase, damit neurodivergente Menschen an ihre Grenzen kommen. Dennoch sollen auch sie im Stadion ein schönes Erlebnis ohne Angst haben können.

„Wir schauen mal, wie hoch der Bedarf ist“

Die Idee zu den Taschen mit beruhigender Wirkung hat sich Leppert bei Schalke 04 abgeschaut, ein Verein, zu dessen Fans die glühende FCK-Anhängerin einen guten Draht hat. Dort sind zwei solcher Taschen im Einsatz, sie können über die Fanbetreuung ausgeliehen werden. Von der Idee bis zur Umsetzung – vor dem Spiel gegen Paderborn am vergangenen Samstag übergaben Leppert und ihre Mitstreiter die beiden „Sensory Bags“ an die Fanbetreuung des FCK – vergingen rund drei Wochen. „Ich habe zunächst mal beim Verein angefragt, die waren gleich begeistert“, schildert Leppert. Die anschließende Suche nach Sponsoren war ebenfalls erfolgreich: „Mein Physiotherapeut, beispielsweise, hat eine der beiden Bags gesponsert.“ Eine Tasche kostet rund 100 Euro.

Demnächst können die Taschen im Fritz-Walter-Stadion zum Einsatz kommen – nicht nur, wenn es mal wieder so spannend wird, wie auf den letzten Metern gegen Paderborn. Und wer weiß, wie spannend das kommende Spiel des FCK in Bochum (Anpfiff Samstag, 20.30 Uhr, Ruhrstadion) wird. „Wir schauen mal, wie hoch der Bedarf ist.“ Eine Aufstockung will Leppert nicht ausschließen …

Unser Autor

Andreas Sebald ist Fan der Roten Teufel und besucht seit den Tagen, als Trainer Sepp Stabel im Frühjahr 1988 den FCK vorm Abstieg in die Zweite Liga bewahrte, regelmäßig Spiele im Fritz-Walter-Stadion.