Vor der letzten Partie des 1. FCK in Magdeburg äußert sich Geschäftsführer Thomas Hengen über den Abschied verdienter Spieler, die Fans und die Lauterer Talentschmiede.

Finale in Liga 2: Der 1. FC Kaiserslautern wird die Saison als Siebter, bestenfalls als Tabellensechster, beenden. Um Sechster zu werden, braucht’s einen Sieg am Sonntag (15.30 Uhr) in Magdeburg bei gleichzeitiger Niederlage von Hertha BSC in Bielefeld.

Der Abstiegskampf – ein Nervenspiel. Sicher ist der Abstieg von Bundesliga-Gründungsmitglied Preußen Münster. Sechs Vereine müssen den Abstieg fürchten oder auf den Hoffnungslauf in der Relegation bauen. Mittendrin im Klassenkampf: die Magdeburger, Dynamo Dresden, Eintracht Braunschweig, Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und die SpVgg Greuther Fürth. Um den zweiten Aufstiegsplatz und den Relegationsplatz kämpfen die punktgleichen Vereine aus Elversberg, Hannover und Paderborn. „Schwierig … ich tippe auf Hannover oder Elversberg. Und ich glaube, eher Elversberg“, orakelt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

„Schön, viele Jungs mal wieder zu sehen“

Und wer steigt ab? „Das ist auch schwierig zu sagen. Fortuna Düsseldorf hat es in Fürth selbst in der Hand. Man muss sich das mal vorstellen: Magdeburg, unser Gegner, hat 39 Punkte und muss noch fürchten, auf den Relegationsplatz zu rutschen. In der Bundesliga hingegen reichen möglicherweise 27 Punkte für die Relegation“, sagt Hengen vor der Dienstreise nach Sachsen-Anhalt. Nur 15 ihrer 49 Punkte haben die Roten Teufel in der Fremde geholt, auswärts zuletzt in Kiel und Dresden enttäuscht. Magdeburg hat in dieser Runde neun Heimspiele verloren, aber die drei letzten Heimspiele gewonnen. Beim 3:2-Sieg auf dem Betze war der Ex-Lauterer Baris Atik der Mann des Tages.

Vor einer Woche war das Gros der FCK-Pokalsieger-Mannschaft von 1996 zu Gast auf dem Betze. Vor 30 Jahren war auch Thomas Hengen einer der Pokal-Helden beim 1:0 gegen den Karlsruher SC. Das Finale am 25. Mai 1996 war Hengens letztes Spiel im FCK-Dress vor seinem Wechsel zum KSC. „Es war schön, so viele der Jungs mal wieder zu sehen. Spieler wie Roger Lutz, Axel Roos, Marco Reich, Christoph Dengel oder Thomas Riedl, die in der Region leben, sieht man ja noch öfter. Oder auch Harry Koch, der aber leider krankheitsbedingt nicht an der Ehrung teilnehmen konnte. Olaf Marschall und Oliver Schäfer, der vom Spiel der U21 kam und dazu stieß, arbeiten ja noch bei uns. Martin Wagner ist häufig auf dem Betze. Unsere Tschechen kommen öfter mal vorbei – Pavel Kuka ist ja auch als Spielerberater unterwegs. Es war interessant zu hören, wie es Andi Reinke geht, der mittlerweile in Spanien sesshaft geworden ist“, schildert Hengen.

Über den Abschied langjähriger Spieler

Wie schwer fällt es, einem Spieler zu sagen, dass der Vertrag nicht verlängert wird? „Das ist jedes Jahr schwer. Die menschliche Komponente ist das eine, das Business das andere. Man muss sportliche Entscheidungen treffen. Es ist aber keine Einbahnstraße. Es gibt immer die Seite des Vereins und auch die Seite des Spielers, der auch seine Vorstellungen von seiner Zukunft hat. Aber es ist nie einfach, besonders nicht, wenn es Spieler betrifft, die lange beim Verein waren. Avdo Spahic war sieben Jahre hier, Kenny Prince Redondo und Daniel Hanslik sechs. Aber auch bei Florian Kleinhansl und Luca Sirch, die zwei Jahre da waren, ist der Abschied schwierig. Das sind alles super Jungs.“

In der Tabelle verkörpert der FCK Mittelmaß. In der Zuschauertabelle aber ist der FCK Dritter nach Schalke und Hertha BSC. 794.183 Besucher pilgerten zu den 17 Heimspielen auf den Betze – 46.717 Zuschauer im Schnitt. „Dafür gibt es keine Worte. Wir sind unglaublich stolz und dankbar dafür, dass wir so überragende Fans haben“, schwärmt Hengen.

Freude bereitet ihm die U21, die vor dem Aufstieg in die Regionalliga steht. „Wir waren mit der U21 letztes Jahr in der Relegation. Da ist es klar, dass man dann den nächsten Schritt machen und aufsteigen will. Für uns wäre der Aufstieg der U21 in die Regionalliga sehr wichtig. Auf diesem Spielniveau können sich unsere Top-Talente noch besser entwickeln“, betont der Geschäftsführer. Ihn stimmt zufrieden, dass Torsten Lieberknecht sechs Jungs aus dem Talentschuppen Zweitliga-Luft schnuppern ließ. Zum Einsatz kamen: Dion Hofmeister (16), Owen Gibs (19), Enis Kamga (18), Ben Jungfleisch (17), Erik Müller (19) und David Schramm (19).

Unser Autor

Im „Betze-Geflüster“ greifen wir Begebenheiten am Rande der Spiele des 1. FC Kaiserslautern auf. Horst Konzok war mehr als ein Vierteljahrhundert Ressortleiter der RHEINPFALZ-Sportredaktion. Er ist ein intimer Kenner der Roten Teufel.