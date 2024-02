Die Ausstellung „Rudolf Levy – Magier der Farbe“ hat frischen Wind in die Räume des Museums Pfalzgalerie gebracht. Dass die Besucherzahl von 10.000 am Donnerstag locker überschritten wurde, sei ein Zeichen für die Strahlkraft, die die Retrospektive innerhalb weniger Monate erreicht hat, freut sich Bettina Bachem, die Vorsitzende der „Freunde des mpk“.

Für sie kommt die große Resonanz auf die Levy-Ausstellung nicht von ungefähr. Auch wenn Arbeiten des deutschamerikanischen Malers Hans Hofmann und der kubanischen Künstlerin Carmen Herrera der Pfalzgalerie in der Vergangenheit ein großes Publikumsinteresse beschert hätten, sei der Erfolg der jetzt zu Ende gehenden Schau auf das Konzept zurückzuführen.

Erstarken der Erinnerungskultur

Für das riesige Interesse an der Levy-Ausstellung habe ebenso die Zeit mitgespielt, erinnert Bachem an ein Erstarken der Erinnerungskultur, die in den vergangenen Jahren zwar etwas in den Hintergrund gerückt sei, angesichts der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung der jüngsten Zeit wieder an Bedeutung gewonnen habe. Geschichtliche und sozialpolitische Themen mit Kunst zu verbinden und nicht nur an die Wand zu pinnen, das sei Museumsleiter Steffen Egle und seinem Team beispielhaft gelungen. Ausgezeichnet habe er es verstanden, den Maler als Menschen in den Vordergrund zu rücken. „Ein Stück Erinnerungskultur, die die Persönlichkeit Levys als Maler beschreibt.“ Mittels bildhafter Objekte wie dem Pariser Café du Dôme sowie über Einblicke in Flucht und Exil Levys sei es gelungen, sich mit dem Künstler als Menschen und seinen Problemen auseinanderzusetzen, ist Bachem voll des Lobes. „Ein großer Wurf, super gemacht.“

„Egle ist der richtige Mann“

Als Mitglied der Berufungskommission hatte sie bereits den Eindruck gewonnen, dass Egle seine Arbeit nicht nur als Kurator und Museumsleiter, sondern vielmehr als Vermittler von Kunst versteht. „Egle ist der richtige Mann“, denkt Bachem bereits an neue Möglichkeiten, die das bisherige Depot nach Auslagerung von Kunstgegenständen an einen anderen Ort und einer gründlichen Renovierung den Museumsbesuchern bieten wird. Für den Freundeskreis ist das Anlass, einmal umso mehr die Arbeit der Museumsleitung zu unterstützen. Insbesondere wenn es darum geht, junge Besucher für die Pfalzgalerie zu gewinnen. Natürlich freut sich Bachem, die aus einer kunstaffinen Familie stammt und Architektur studiert hat, über jeden, der die 400 Mitglieder des Freundeskreises verstärken möchte und dem Museum wohl gesonnen ist.