Bei einem Brand in der Landstuhler Beethovenstraße ist ein 56 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden.

Ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus schlug gegen 17.40 Uhr an. In dem Gebäude hatte ein Matratzentopper Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, sind Versuche, den Topper zu löschen, zunächst fehlgeschlagen. Der 56-Jährige packte schließlich zu und warf die brennende Bettauflage über den Balkon in den Garten. Die dann eintreffende Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Durch das beherzte Eingreifen des 56-Jährigen konnte verhindert werden, dass die Flammen auf andere Teile des Hauses übergreifen konnten.

Allerdings wurde der Mann durch das Feuer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss ins Krankenhaus. Warum es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.