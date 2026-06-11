Ein zwölfjähriger, betrunkener Junge hat in Kaiserslautern in der Straße „Am Heiligenhäuschen“ am Dienstag versucht, ein Mountainbike zu stehlen. Dabei geriet er jedoch in Streit mit zwei Männern, 45 und 49 Jahre alt. Wie die Polizei berichtet, ist der ältere der Besitzer des Fahrrads.

Die beiden Männer beobachteten den Diebstahl und verfolgten den Jungen. Laut Polizei zogen sie ihn offenbar sehr unsanft vom Rad. Verletzt wurde niemand.

Zur Überwachung ins Krankenhaus

Der junge, mutmaßliche Dieb war aus einer Wohngruppe abgängig, teilt die Polizei mit. Er wurde in Obhut genommen und wegen des hohen Alkoholpegels zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Die beiden Erwachsenen müssen sich wegen des Verdachts einer versuchten Körperverletzung verantworten.