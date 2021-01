Ein offensichtlich betrunkener Mann rief am Dienstagnachmittag die Polizei und teilte ihr mit, dass er in Schopp sei und zu viel Alkohol getrunken habe. Als die Streife gegen 14.30 Uhr eintraf, fand sie den Mann liegend auf einem Schotterparkplatz. Sein Zustand ließ darauf schließen, dass er mehrfach hingefallen war, berichtet die Polizei weiter. Auf Ansprache habe er sehr sprunghaft und launisch reagiert. Mehrfach drohte er, in den fließenden Verkehr auf der Hauptstraße zu laufen. Der 28-Jährige wurde deshalb zu seinem Schutz in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen „Pegel“ von 1,8 Promille. Nachdem ein Arzt dem Mann die Gewahrsamsfähigkeit bescheinigt hatte, durfte er seinen Rausch sozusagen unter Polizeiaufsicht ausschlafen. Gegen Mitternacht konnte ihn seine Frau abholen und mit nach Hause nehmen.