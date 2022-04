Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Dienstagabend nach Otterberg ausgerückt. Wie sich herausstellte, hatte sich ein betrunkener Mann in einer Tankstelle zunächst Kaffee und Zigaretten gekauft. Danach fing er unvermittelt an, herumzuschreien. Wie die Polizei berichtet, schlug er gegen eine Scheibe auf dem Verkaufstresen, hinter der mehrere Weinflaschen ausgestellt waren. Die Flaschen fielen dadurch zu Boden und gingen zu Bruch. Gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der 41-Jährige wenig kooperativ: Angaben zum Vorfall wollte er nicht machen, einen Alkoholtest lehnte er ab. Der Mann erhielt einen Platzverweis und muss mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.