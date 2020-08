Ein betrunkener Fahrradfahrer war am Mittwoch in der Kantstraße in einen Unfall verwickelt. Der Mann wurde dabei über die Motorhaube eines Autos geschleudert und verletzt.

Der 30-Jährige fuhr laut Polizei verbotswidrig auf dem Gehweg die Kantstraße hinunter, als eine Autofahrerin von einem Parkplatz fahren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer krachte seitlich in das Auto und wurde über die Motorhaube geschleudert. Er erlitt Schürfwunden und einen Rippenbruch. Während der Unfallaufnahme nahmen Polizeibeamte Atemalkoholgeruch wahr. Der 30-Jährige war alkoholisiert. Das Testgerät stellte eine Atemalkoholkonzentration von 1,44 Promille fest. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der Mann kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.