Auf ein Auto aufgefahren ist ein betrunkener Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag in der Europastraße in Weilerbach. Als der vor ihm befindliche Autofahrer bremste, kam es zu dem Zusammenstoß, berichtet die Polizei. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch von dem 58-jährigen Fahrradfahrer wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,67 Promille. Der Mann musste mit zur Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fahrrad wurde sichergestellt.