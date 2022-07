Gleich mehrere Ermittlungsverfahren musste die Polizei am Montagabend einleiten. Auslöser war laut Polizei ein 36-Jähriger, der mit seinem Fahrrad an einem Einkaufszentrum in der Fruchthallstraße vorbeifuhr. Dabei soll er in Richtung eines Security-Mitarbeiters gespuckt und diesen auch getroffen haben. Daraufhin kam es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Weil der Fahrradfahrer dabei leicht verletzt wurde, müssen nun zwei Security-Mitarbeiter mit Strafanzeigen rechnen. Auf den Radfahrer kommen derweil ebenfalls Strafanzeigen zu. Denn nicht genug, dass er in Richtung der Sicherheitskräfte gespuckt hat, bei der anschließenden Alkoholkontrolle stellte sich zudem heraus, dass er betrunken mit dem Fahrrad unterwegs war. Er brachte es laut Polizei auf einen Wert von 2,58 Promille. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen.