Ein 40-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag in der Marktstraße versucht, einen Wahlpavillon in Brand zu setzen. Eine zufällig vorbeifahrende Streife bemerkte den Mann kurz nach 1.30 Uhr. Er hantierte nach Polizeiangaben mit einem Feuerzeug und wollte ein Holzbrett entflammen. Ein Schaden war noch nicht entstanden. Die Beamten kontrollierten den Mann. Dabei gab er an, dass er den Pavillon anzünden wollte, weil er die CDU nicht mag.

Atemalkoholtest ergibt 2,9 Promille

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Da der 40-Jährige nicht mehr in der Lage war, seinen Weg alleine fortzusetzen, nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle. Den Rest der Nacht verbrachte er in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen versuchter Sachbeschädigung ermittelt.