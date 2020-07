Ein alkoholisierter 34-Jähriger beschäftigte die Polizei am Sonntagmorgen gleich mehrfach. Zunächst wurde der Mann schlafend und oberkörperfrei auf einem Parkplatz in einem Wohngebiet gesehen. Nachdem die Polizisten den Schlafenden geweckt hatten, machte er sich auf den Nachhauseweg. Auf diesem Weg legte er sich auf einem weiteren Parkplatz nieder, sodass die Streife ihn nach Hause fuhr. Die Beamten staunten nicht schlecht, als der Oberkörperfreie noch am selben Morgen in einer Tankstelle auffiel, als er mehrere Gegenstände stahl. Der Alkoholisierte verbrachte den Rest des Tages bis zum Abend in einer Zelle. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls zu.