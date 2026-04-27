Eine betrunkene und laut herumschreiende Person ist der Polizei am Samstagmittag aus der Käthe-Kollwitz-Straße gemeldet worden. Wie die Polizei berichtet, trafen die ausgerückten Beamten den Mann auf dem dortigen Kinderspielplatz an. Er saß auf einer Bank und hatte eine Flasche Wodka bei sich. Der 50-Jährige wurde einer Kontrolle unterzogen und anschließend aufgefordert, den Spielplatz zu verlassen. Als er sich auf den Weg machte, kam er ins Straucheln, stürzte zu Boden und fiel auf sein Gesicht. Weil sich der 50-Jährige dabei eine blutende Wunde zuzog und obendrein das Bewusstsein verlor, verständigten die Polizisten den Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe. Ein Notarzt und die Rettungskräfte kümmerten sich danach um die weitere Versorgung des Verletzten und brachten den Mann ins Krankenhaus.