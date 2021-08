Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Donnerstagabend in Otterberg einen Unfall gebaut. Anschließend ist er einfach abgehauen, berichtet die Polizei. Ein Zeuge habe den entscheidenden Hinweis gegeben, so dass der Verantwortliche ermittelt werden konnte. Der Zeuge hatte gesehen, wie das Auto gegen 20 Uhr von der Hauptstraße in die Gewerbestraße abbog, dabei eine Verkehrsinsel überfuhr und ein Verkehrsschild beschädigte. Anschließend setzte der Unfallfahrer zurück und fuhr in Richtung Erlenbach davon. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen gemerkt. Die Polizei konnte daher die Adresse des Fahrzeughalters ermitteln und ihm wenig später einen Besuch abstatten. Sein Auto stand in der Garage. Die Unfallspuren waren deutlich zu erkennen. Als die Beamten den Senior auf den Unfall ansprachen, gab er zu, ihn verursacht zu haben. Weil er nach Alkohol roch, wurde er zum Atemtest gebeten. Ergebnis: 1,5 Promille. Der 77-Jährige musste mit zur Dienststelle und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.