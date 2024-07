Gleich zweimal hatte ein 56-Jähriger am Donnerstagmorgen Ärger mit der Polizei. Wie diese berichtet, kontrollierten Beamte den Mann gegen 8.30 Uhr am Hauptbahnhof. Zu diesem Zeitpunkt war er als Fahrer eines Linienbusses unterwegs. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,8 Promille anzeigte, nahmen die Polizisten den Busfahrer mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er hätte demnach kein Fahrzeug mehr führen dürfen. Das war dem 56-Jährigen anscheinend egal. Keine zwei Stunden später fuhr er – nicht weniger betrunken, aber diesmal mit seinem privaten Pkw – in die nächste Polizeikontrolle. Jetzt muss sich der Autofahrer nicht nur wegen des Vorwurfs der Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtfertigen.