Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag auf der Obere Lauterstraße zwischen Otterbach und Kaiserslautern einen Unfall gebaut und ist anschließend abgehauen. Der Unfallgegner rief die Polizei. Laut Aussage des 62-jährigen, wollte er in die Straße Falltal einbiegen. Beim Abbremsen, fuhr der hinter ihm fahrende, 51-jährige Mann auf ihn auf, berichtet die Polizei weiter. Der 51-Jährige stieg aus, meinte der Schaden sei nicht so schlimm, stieg wieder in seinen Wagen und fuhr weg. Da sich ein weiterer Zeuge das Kennzeichen gemerkt hatte, konnte die Polizei dem Mann wenig später einen Besuch abstatten. An seinem Auto waren deutliche Unfallspuren zu erkennen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Pegel von 2,53 Promille. Der 51-Jährige musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.