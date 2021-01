Betrunken in den Straßengraben gefahren ist ein 26-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 5.30 Uhr auf der Landstraße von Queidersbach Richtung Gelterswoog unterwegs. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab, übersteuerte und kam im Straßengraben zum Stehen. Eine vorbeifahrende Autofahrerin sah den Unfallwagen im Graben und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei dem unverletzten 26-Jährigen fest. Offensichtlich war er betrunken. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Testgerät zeigte eine Atemalkoholkonzentration von 2,33 Promille an. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Wagen wurde abgeschleppt.