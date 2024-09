Es war ein Streit, bei dem reichlich Alkohol im Spiel war. Die Polizei wurde am Sonntagabend gegen 22 Uhr zu einer Wohnung in der Kaiserslauterer Innenstadt gerufen, da es zwischen dem dort lebenden Paar zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen war. Wie die Polizei mitteilte, war die 58-Jährige betrunken nach Hause gekommen und hatte ihrem Partner mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann hielt daraufhin seine Partnerin am Boden fest und verständigte die Polizei. Auch nach dem Eintreffen der Streife war ein normales Gespräch mit der Frau nicht möglich gewesen. Vielmehr verhielt sie sich laut Polizei weiterhin aggressiv, sodass mit dem Rettungswagen in eine Fachklinik gebracht wurde. Dort steigerte sich die Aggressivität derart, dass sie gefesselt werden musste. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 2,34 Promille, bei ihrem Partner zeigte das Gerät einen Wert von 1,99 Promille an. Gegen die 58-Jährige wergen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.