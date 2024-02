Am frühen Freitagmorgen wurde die Polizei zu einer Faschingsveranstaltung in der Straße An der Kalause gerufen. Nachdem die Beamten vor Ort den Streit geklärt hatten, warteten sie mit einer 51-Jährigen auf deren Taxi. Auf einmal schlug die betrunkene Frau nach einem der Ordnungshüter. Die Angreiferin musste überwältigt und anschließend zur Dienststelle gebracht werden. Hierbei beleidigte sie zudem noch die Beamten. Nach einer entnommenen Blutprobe wurde die Verdächtige an ihren 28-jährigen Sohn übergeben, der sie bei der Polizei abholte. Ein Beamter wurde durch den Angriff leicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.