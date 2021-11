Eine mutmaßliche Ladendieben ist am Montagmittag mit 3,96 Promille in einem Supermarkt aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, legte die 29-Jährige mehrere Getränkedosen auf das Kassenband. Nachdem die Kassiererin die Ware abgescannt hatte, packte die Alkoholisierte die Dosen in ihren Rucksack. Ohne die Getränke zu bezahlen, rannte sie aus dem Geschäft. Mehrere Zeugen verfolgten die Verdächtige. Sie hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Auf die Frau kommt nun eine Strafanzeige zu.