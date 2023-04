Zahlreiche Autofahrer haben am langen Osterwochenende zu tief ins Glas geschaut und sich danach hinters Steuer gesetzt. Bei Kontrollen hat die Polizeiinspektion Landstuhl mehrere Fahrer, teils mit hohen Promillewerten, aus dem Verkehr gezogen. Am Abend des Karsamstags bescheinigte der durchgeführte Alkoholtest bei einem 38-jährigen Mann in Bruchmühlbach-Miesau einen Wert von fast drei Promille. Dem Zecher wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein ähnlicher hoher Atemalkoholwert von 2,65 Promille wurde in der Nacht zum Ostersonntag bei einer Jeep-Fahrerin in der Saarbrücker Straße in Landstuhl gemessen. Den Führerschein konnten die Streifenbeamten der 33-jährigen Frau aus dem Kreis Kaiserslautern nicht wegnehmen, denn er war bereits eingezogen. Mehrere Strafverfahren warten nun auf sie, teilt die Inspektion weiter mit.

Vielerorts wurde offenbar kräftig gezecht

Auch in anderen Ecken des Landkreises wurde an Ostern offenbar kräftig gezecht – mit Folgen: In Otterberg konnte am Samstagabend gegen 20.40 Uhr ein 41-jähriger Mann alkoholbedingt wohl nicht mehr die Dimensionen seines Autos richtig einschätzen. Als ihm in der Althütter Straße an einer Fahrbahnverengung der Pkw einer 21-Jährigen entgegenkam, streifte der 41-Jährige seitlich den Wagen der Frau. Laut Polizei hatte er 1,67 Promille. Seinen Führerschein ist er erst mal los. In Enkenbach-Alsenborn hatte ein Mann bereits am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr so viel „intus“, dass er in der Daubenborner Straße in Fahrtrichtung Birkenstraße beim Einbiegen in eine Einfahrt die Kontrolle über seinen Roller verlor. Der 64-jährige Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.