Betrunken gegen eine Verkehrsinsel gefahren ist ein 21-Jähriger Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch auf der B39. Am Ende kassierte nicht nur er, sondern auch seine Beifahrerin eine Strafanzeige, berichtet die Polizei. Nach deren Erkenntnissen fuhr der junge Mann von Frankenstein in Richtung Weidenthal, als er kurz nach 1 Uhr mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und mit der Verkehrsinsel kollidierte. Beim Zusammenstoß wurden außer der Fahrzeugfront auch die Vorder- und Hinterreifen beschädigt, so dass sie Luft verloren. Der Mann hielt an und tauschte mit seiner Beifahrerin den Platz. Nun versuchte die Frau, den Wagen nach Hause zu bringen. Er blieb jedoch nach kurzer Strecke liegen und war nicht mehr fahrbereit. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge verständigte Polizei und Abschleppdienst. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizisten fest, dass der 21-jährige betrunken war. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 2,2 Promille. Auch die 20 Jahre alte Beifahrerin, die dann selbst zur Fahrerin wurde, hatte nicht viel weniger getrunken. Bei ihr zeigte das Testgerät einen Wert von 2,12 Promille an. Beide mussten ihren Führerschein abgeben und zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Außerdem kommt eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss auf sie zu.