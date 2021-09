Ein BMW befuhr von Samstag auf Sonntag die A6 zwischen Kaiserslautern West und dem Autobahndreieck Kaiserslautern, in Richtung Mannheim. Der Fahrer verlor aufgrund Übermüdung, Alkohol und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß in die Mittelschutzplanke. Durch den Aufprall wurde das BMW Notrufsystem aktiviert.

Die BMW Notrufzentrale meldete den Verkehrsunfall der Polizei. Die entsandte Streife der Autobahnpolizei konnte am angegebenen Unfallort jedoch zunächst in der Dunkelheit keinen Verkehrsunfall oder Schaden feststellen. Anschließend wurde die Wohnanschrift der Fahrzeughalterin in Sembach aufgesucht. Dort fanden die Beamten den verunfallten, auf der Fahrerseite stark beschädigten BMW neben dem Anwesen. Zum Zeitpunkt des Eintreffens brannte in der Obergeschosswohnung des Anwesens noch Licht. Dieses wurde jedoch nach Läuten der Türklingel ausgeschaltet. Nach zirka zehn Minuten Wartezeit und weiterem Klingeln öffnete die 30-jährige Halterin nun doch die Wohnungstür. Neben ihr wurde auch ein 26-jähriger Mann angetroffen. Beide Personen waren im Hüftbereich verletzt.

Zuerst äußerten sich beide Personen nicht dazu, wer den Wagen gefahren war, jedoch gab der Mann schließlich zu, hinter dem Steuer gesessen zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Durch den hinzugerufenen Rettungswagen wurden beide Personen in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Dort wurde beim Fahrer eine Blutprobe entnommen. Auf ihn und seine Beifahrerin kommen nun diverse Anzeigen zu.