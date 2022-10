Mit reichlich Alkohol im Blut hat eine Autofahrerin am Montagvormittag am Opelkreisel einen Unfall verursacht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die 40-Jährige war kurz vor 11 Uhr in einer Kurve mit ihrem BMW X1 von der Fahrbahn abgekommen und hatte ein ordnungsgemäß geparktes Auto gerammt. Anschließend verriss die Frau das Lenkrad und krachte in einen Zaun, der das Gelände einer Autofirma umgibt. Die Unfallfahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Der BMW wurde jedoch so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 18.000 Euro.

Die Polizeibeamten, die den Unfall vor Ort aufnahmen, bemerkten, dass die 40-Jährige einen „abwesenden“ Eindruck machte. Zudem roch ihre Atemluft nach Alkohol. Ein Atemtest bescheinigte der Frau einen Alkoholpegel von 2,39 Promille. Die 40-Jährige musste deshalb zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Auf die Frau kommt ein Strafverfahren zu.