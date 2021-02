Weil er stark alkoholisiert und fast schlafend an einem Fahrrad stand, hat ein Mann am Dienstagnachmittag am Fackelrondell die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten sprachen den 61-Jährigen an und boten ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest an, so die Polizei. Der Mann lehnte jedoch ab. Weil der 61-Jährige aber schon einiges an Alkohol konsumiert hatte, was die leeren Flaschen in seinem Rucksack belegten, wurde zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt an seinem Fahrrad die Luft aus den Reifen gelassen.