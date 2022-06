Ein 34-jähriger Autofahrer war am Wochenende betrunken und zu schnell unterwegs und hat deswegen einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, ist der Betrunkene in der Reichswaldstraße von der Fahrbahn abgekommen und in den Zaun der dortigen Sportanlage gefahren. Der erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von einer Streife gestellt werden. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.