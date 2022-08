Am späten Montagnachmittag meldete eine Anwohnerin einen Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer in der Hussongstraße bei der Polizei. Die ausgerückten Beamten trafen vor Ort auf einen 30-jährigen Mann aus Kaiserslautern, der am Boden lag. Dieser gab auf Nachfrage an, „zu viel“ Alkohol getrunken zu haben und mit seinem Fahrrad auf einen geparkten PKW am Straßenrand aufgefahren zu sein. Hierbei habe er die Windschutzscheibe des PKW beschädigt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,91 Promille. Ihm wurde daraufhin im Krankenhaus Kaiserslautern eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Eine weitere medizinische Behandlung lehnte der Mann ab.