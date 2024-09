Ohne gültigen Fahrschein, dafür aber mit jeder Menge Alkohol im Blut hat ein Mann am Donnerstagnachmittag in einem Bus für Ärger gesorgt. Dessen Fahrer hat am Guimaräes-Platz die Polizei zu Hilfe gerufen. Grund: Ein Fahrgast habe kein Ticket, weigere sich aber, den Bus zu verlassen. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 41-jährige Unruhestifter weiterhin aggressiv und schrie herum. Auch einem daraufhin erteilten Platzverweis ist der Mann nicht nachgekommen, deshalb haben ihn die Beamten zur Durchsetzung der Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle hat einen Wert von satten 2,79 Promille ergeben. Der Randalierer hatte anschließend Zeit, zur Ruhe zu kommen: Seinen Rausch durfte er bis zum nächsten Morgen in einer Zelle ausschlafen.