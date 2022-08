Ein junger Autofahrer aus Kaiserslautern muss in nächster Zeit vermutlich ohne Führerschein auskommen, teilt die Polizei mit. Der 20-Jährige war am frühen Samstagmorgen mit dem Auto eines Bekannten in der Nähe der Pfalzgalerie gegen einen Verkehrspoller gefahren. Beim Aufprall lösten beide Airbags aus. Sein 17-jähriger Beifahrer erlitt leichte Kopfverletzungen. Anwohner hatten die Polizei verständigt, die vor Ort rasch Hinweise auf die Unfallursache fand: Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab laut Polizei 1,72 Promille. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3000 Euro.