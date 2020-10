Der 31-Jähriger fuhr am Samstagabend gegen 22.30 Uhr die Pfaffenbergstraße mit seinem Kompaktwagen in Richtung Zollamtstraße. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Stromkasten und dem Zaun einer Schule, wie die Polizei weiter mitteilt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,83 Promille. Nach der Blutentnahme auf der Dienststelle wurde der Beschuldigte entlassen. Sein PKW war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.