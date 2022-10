Mit einem Alkoholpegel von 2,26 Promille ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer in der Hauptstraße gegen eine Mauer gefahren. Wie die Polizei berichtet, wollte der 30-Jährige um 4 Uhr von der Straße „Dorfwiesen“ in die Hauptstraße abbiegen, als er von der Fahrbahn abkam und mit der linken Fahrzeugfront gegen die Mauer einer Garage prallte. Bei der Unfallaufnahme blieb die Alkoholfahne des Mannes nicht unbemerkt. Ein Test bestätigte den Verdacht: Der Mann war betrunken. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 3500 Euro.