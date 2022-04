Auf der Autobahn ins Schleudern geraten und gegen eine Leitplanke gefahren ist eine Autofahrerin am Dienstagabend. Die 50-jährige Frau aus dem Landkreis Kusel war gegen 19.30 Uhr mit ihrem SUV auf der A62 in Richtung Trier auf dem Nachhauseweg, als sie auf Höhe der Ausfahrt Hütschenhausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und besagten Unfall baute, berichtet die Polizei. Nüchtern war die Dame nicht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille. Die Frau musste mit zur Dienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Wagen wurde durch die Kollision mit der Leitplanke erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an Leitplanke und Auto beläuft sich auf rund 10.000 Euro.