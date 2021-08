Mit 1,65 Promille war ein 26-jähriger Hondafahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag unterwegs. Die Trunkenheitsfahrt endete mit einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr der junge Mann in der Kaiserstraße, wo er schließlich mit geparkten VW Golf zusammenstieß, was zum Bruch der Hinterachse führte. Dem betrunkenen Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein wird er so schnell nicht wiedersehen, so die Polizei weiter.