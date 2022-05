Im Streit hat ein junger Mann aus dem Landkreis in der Nacht auf Sonntag in der Forellenstraße sein eigenes Auto beschädigt. Laut Polizei demolierte er die Frontscheibe sowie die Schalter der Lichtanlage. Zeugen hatten der Polizei gegen 3.45 Uhr den Streit eines Paares gemeldet. Vor Ort sahen die Beamten, wie der 21-Jährige sein Auto beschädigte. Das Paar hatte reichlich getrunken: Der Mann brachte es auf 1,4 Promille, die Frau auf 1,73. Da die beiden in dem Auto übernachten wollten, wurden die Schlüssel zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt vorsorglich sichergestellt, so die Polizei.