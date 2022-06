Ein Mann ist am frühen Donnerstagmorgen aus dem Fenster eines Hotels in der Hauptstraße etwa 2,50 Meter tief gestürzt. Der 45-Jährige war stark betrunken. Ein Zeuge fand ihn unterhalb des Fensters liegend, stark blutend und in Unterwäsche. Er war ansprechbar. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor. Der 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.